اليوم.. مواجهات قوية بدوري مرتبط لليد للمحترفين 2000

تستأنف مساء اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري مرتبط للمحترفين لكرة اليد مواليد 2000، وذلك للموسم الجاري 2019-2020.

وتبدأ منافسات الجولة الثالثة عشر في الساعة الثانية عصرًا بمباراة الأهلى مع نظيره محافظة الفيوم.

ويستضيف أصحاب الجياد نظيره الزمالك في تمام الرابعة عصر اليوم بمعلب

القوات المسلحة بسموحة، كما يصطدم سبورتنج بالجزيرة على ملعب صالة سبورتنج، ويستضيف سموحة نظيره البنك الأهلي، وحدائق الأهلي في ضيافة الأولمبي على ملعب الأخير، وفي الساعة السادسة ونصف يواجه 6 اكتوبر نظيره الزهور، والمعادي يستضيف الحوار، كما يواجه هليوبوليس نظيره طلائع الجيش على ملعب صالة الشروق. ويتصدر فريق الأهلي ترتيب دوري مرتبط للمحترفين لكرة اليد مواليد 2000، وذلك بعد انتهاء منافسات الجولة الثانية عشر من الموسم الجاري 2019 -2020.

ويتصدر الأهلي ترتيب دوري مرتبط لليد مواليد 2000 برصيد 34 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن غريمه التقليدي الزمالك الذي يحل وصيفًا برصيد 33 نقطة.

