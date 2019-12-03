تذكرتي تسمح لحاملي بطاقة أهلاوي بحضور لقاء الأهلي والهلال السوداني

أعلنت شركة تذكرتي أنه يجوز لحاملي بطاقة مشجع أهلاوي، حجز تذكرة مباراة الأهلي والهلال السوداني من موقع النادي الأهلى، بشرط استخراج تذكرتى فان اى دى لدخول ملعب المباراة يوم الجمعة. ملعب المباراة يوم الجمعة. وبدأ اليوم الثلاثاء حجز تذاكر مباراة الأهلي وفريق الهلال السودانى، وتبلغ القيمة المادية لتذكرة الدرجة الثالثة يسار 50 جنيها و75 للدرجة الثانيه و100 جنيه للدرجة الأولى يسار، و200 جنيه للمقصورة الجانبية و300 للمقصورة الرئيسية. يسار 50 جنيها و75 للدرجة الثانيه و100 جنيه للدرجة الأولى يسار، و200 جنيه للمقصورة الجانبية و300 للمقصورة الرئيسية. وتقرر عدم استلام التذاكر دون وجود "فان اى دى" الخاص بالمشجع الذى يتم استخراجه من موقع تذكرتى.

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