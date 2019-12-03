مران قوي للمستبعدين من قائمة الأهلي للقاء بني سويف

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الغائبون عن مباراة بني سويف المقرر إقامتها مساء اليوم، تدريباتهم في الحادية عشرة صباح اليوم على ملعب

التتش، وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر عقب نهاية مران الأمس.

وحرص فايلر، على منح بعض اللاعبين راحة من المشاركة في مباراة اليوم أمام بني سويف في دور الـ32 بكأس مصر؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي وتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

واستكمل اللاعبون المصابون برامجهم العلاجية والتأهيلية، اليوم داخل مقر النادي.