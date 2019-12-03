أشعة جديدة لمحمود متولي للاطمئنان على إصابته

يجري محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة جديدة خلال الساعات المقبلة لعرضها على طبيب الفريق خالد محمود، بهدف التعرف على نسبة الالتئام في الإصابةبتمزق العضلة الخلفية التي أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي.
وشهدت الفترة الأخيرة تحسنا كبيرا في حالة متولي، بعد تنفيذه لبرنامج علاجيوتدريبات تأهيلية، ومن المقرر أن تحدد نتائج الأشعة الجديدة الخطوة المقبلة في برنامجه التأهيلي.
وكان الاستشاري الألماني، الذي تم عرض محمود متولي عليه خلال معسكر الأهلي في الإمارات، قد طالب بمد فترة علاج اللاعب وعدم الاستعجال في عودته.
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