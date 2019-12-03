غداً.. رمضان صبحي ينتظم في تدريبات الأهلي

ينتظم رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي غدا الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وكان الجهاز الفني قد منحلرمضان صبحي راحة عقب العودة من تونس؛ للتخلص من حالة الإجهاد التي تعرض لها؛ بسبب مشاركته في بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة التي أقيمت في مصر والتي توج بها المنتخب الأولمبي وحسم تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وسبق أن منح رينيه فايلر المدير الفني للفريق، ثنائي المنتخب الأولمبي عمار حمدي وصلاح محسن راحة قبل سفر الفريق إلى تونس، فيما حصل صبحي على فترة الراحة بعد العودة، حيث شارك كلاعب أساسي في تشكيل الفريق أمام النجم الساحلي.
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