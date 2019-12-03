بوروسيا مونشنجلادباخ يعلن تمديد عقد لاعب خط الوسط كرامر

أعلن نادي بوروسيا مونشنجلادباخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) نبأ ساراً لجماهيره، حيث كشف اليوم الثلاثاء عن تمديد عقد لاعب خط الوسط كريستوف كرامر حتى حزيران/يونيو 2023 .

وقال ماكس إبيرل مدير الكرة بنادي مونشنجلادباخ “في الأعوام القليلة الماضية، تطور كريستوف حتى بات واحداً من القادة بفريقنا. إنه مهم للغاية بالنسبة لنا، كلاعب كرة قدم وكشخص ذو رأي مهم في غرفة تغيير الملابس.”

وجاء تمديد العقد مع كرامر، بعد تمديد عقود يان سومر ولاسزلو بينيس وفلوريان نيوهاوس.

وكان كرامر قد أنضم إلى مونشنجلادباخ بعقد إعارة من باير ليفركوزن في عام 2013، وفي العام التالي كان ضمن التشكيل الأساسي للمنتخب الألماني في المباراة التي فاز فيها على نظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وبعد العودة إلى ليفركوزن في موسم 2015 / 2016، أنتقل كرامر إلى مونشنجلادباخ بعقد نهائي في صيف عام 2016 ، في صفقة قياسية للنادي حينها حيث بلغت قيمتها 15 مليون يورو (6ر16 مليون دولار).