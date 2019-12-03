جوارديولا يستبعد تعاقد مانشستر سيتي مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الشتوية

قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم إنه يعتقد أن النادي ليس بحاجة إلى التعاقد مع أي لاعبين جدد في سوق الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ويحتل مانشستر سيتي، الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي المُمتاز في الموسمين الماضيين، المركز الثالث في المسابقة حالياً بفارق 11 نقطة خلف المتصدر ليفربول.

وأكد جوارديولا أن لاعب خط الوسط دايفيد سيلفا، الذي يكمل الرابعة والثلاثين من عمره في يناير المقبل، سيرحل عن صفوف الفريق في الصيف وأن وضع فيرناندينيو، الذي يكمل 35 عاما فى مايو لم يحسم بعد.

وقال جوارديولا إن أي تحرك للتعديل في بنية الفريق، سيكون مع نهاية الموسم.

وأضاف في تصريحاته للصحفيين “لا أريد ضم أي لاعبين في يناير. أعتقد أنه في نهاية الموسم، سنقرر ما يتطلبه الوضع.”