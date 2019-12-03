اونلاين | كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي

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يوتيوب مباشر الأهلي وبني سويف مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم الثلاثاء 3-12-2019 اون لاين كأس مصر

يواجه النادي الأهلي فريق بني سويف في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

ويرغب الأهلي في استغلال صحوته الكبيرة مع مدربه فايلر في تحقيق الانتصار والتواجد في الدور المقبل من البطولة.

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يوتيوب مباشر الأهلي وبني سويف مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم الثلاثاء 3-12-2019 اون لاين كأس مصر

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، ويقدم الفريق الأحمر مع فايلر مستوي فني رائع للغاية لم تراه الجماهير منذ فترة كبيرة.

وحقق الأهلي الفوز في أكثر من مباراة بأربعة أهداف، بل أضاع أكثر من ذلك، حيث أصبح يجيد حسم المباريات بشكل كبير دون الدخول في أي تعقيد.

يوتيوب مباشر الأهلي وبني سويف مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم الثلاثاء 3-12-2019 اون لاين كأس مصر