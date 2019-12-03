اونلاين | يلاكورة YALLAKORA مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIME رابط ماتش مانشستر سيتي

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يأمل فريق مانشستر سيتي الإنجليزى، فى الحفاظ على آماله في التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم عندما يحل ضيفاً على بيرنلي في العاشرة والربع مساء اليوم، بملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة "البريميرليج".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 29 نقطة خلف ليفربول صاحب الصدارة بفارق 11 نقطة، بينما يحتل بيرنلي المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر الان 3-12-2019 في الدوري الانجليزي live

بيرنلي ضد مان سيتي

ومع إصابة سيرجيو أجويرو الهداف التاريخي لنادي مانشستر سيتي سيعتمد بيب جوارديولا المدير الفني للفريق السماوي على مهاجمه الوحيد المتبقي جابرييل جيسوس في تسجيل الأهداف وتحقيق الفوز على بيرنلي.

وأهدر مانشستر سيتي نقطتين بتعادله مع نيوكاسل 2 / 2 في المباراة التي جمعتهما الجولة الماضية بملعب "سانت جيمس بارك".

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كورة اون لاين مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر الان 3-12-2019 في الدوري الانجليزي live

بيرنلي ضد مان سيتي

ويدرك مانشستر سيتي أن أي نتيجة غير الفوز في مباراة اليوم قد تضعف آماله في الحصول على لقب الدوري الانجليزي هذا الموسم.

كما يلتقي اليوم كريستال بالاس مع بورنموث في التاسعة والنصف مساء اليوم بملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

كورة اون لاين مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر الان 3-12-2019 في الدوري الانجليزي live

ويحتل كريستال بالاس المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 18 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين على بورنموث صاحب المركز الـ 12.