رياضة | ريال مدريد يجهزعرض خيالي لضم نجم نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يجهزعرض خيالي لضم نجم نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت بعض التقاريرالإيطالية أن نادي ريال مدريد الإسباني يستعد لتقديم عرض ضخم لنابولي الإيطالي للحصول على خدمان المداغع السنغالي كاليدو كوليبالي.

ووفقًا للصحيفة الإيطالية "Calciomercato" أن ريال مدريد يسعى جاهداً لضم المدافع السنغالي في الانتقالات الصيفيو المقبلة.

يزعم التقرير أن مدريد تعتبر كوليبالي ، 28 عامًا ، بديلاً طويل الأجل لسيرجيو راموس البالغ من العمر 33 عامًا ، والذي ينتهي عقده في عام 2021.

Advertisements

يعتقد أن رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس حريص على بيع كوليبالي وكذلك درايز ميرتنز من أجل إعادة بناء الفريق.

كوليبالي هو هدف طويل المدى لمانشستر يونايتد ولديه حاليًا ثمنًا في منطقة تبلغ 100 مليون جنيه إسترليني ، على الرغم من أنه سيتم تخفيض ذلك إذا لم يحقق نابولي كرة القدم في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

يناضل العمالقة الإيطاليون حالياً في المركز السابع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعد 14 مباراة.