رياضة | التاريخ لا يكذب.. الأهلي يقهر بني سويف 5-0

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التاريخ لا يكذب.. الأهلي يقهر بني سويف 5-0 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سبق وأن التقى الفريقان في العديد من المواجهات نبرزها في السطور التالية:
– التقى الأهلي مع نظيره بني سويف في 5 مباريات سابقة حيث واجهه في 4 مواجهات في بطولة الدوري الممتاز ومواجهة واحدة في بطولة كأس مصر وكان الفوز حليف الأهلي في المواجهات الخمسة .
– المواجهة الأولى جمعت الفريقين في بطولة الدوري الممتاز موسم 63-64 فاز الأهلي في مباراة الدور الأول بنتيجة 6-2 وفاز في الدور الثاني بهدف دون رد .
– تجددت مواجهة الفريقين قبل 44 عاما في الدوري وتحديدا في موسم 74-75 وانتهى لقاء الدور الأول بفوزالأهلي بهدف دون رد وتكرر الفوز في الدور الثاني بهدفين دون رد .
– مباراة وحيدة جمعت الفريقين ببطولة كأس مصر في موسم 97-98 وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-1.
– نجح لاعبو الأهلي في هز شباك بني سويف 13 مرة بواقع 2،6 هدف في المباراة الواحدة بينما استقبلت شباكه 3أهداف .
– خرج الأهلي بشباك نظيفة في 3 مواجهات فيما فشل بني سويف في الخروج بشباك نظيفة في كافة مواجهاته مع الأهلي.