رياضة | حمدي النقاز معروض على الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمدي النقاز معروض على الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجئ التونسي حمدي النقاز مسؤولي نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، وقرر فسخ تعاقده والرحيل عن صفوف البيت الأبيض في مفاجأة أربكت الجميع.

حمدي النقاز معروض على الأهلي

وقام التونسي حمدي النقاز لاعب الفارس الأبيض بفسخ تعاقده مع الزمالك من جانب طرف واحد، بسبب عدم حصوله على مستحقاته منذ ما يقرب من أربعة أشهر.

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وفي مفاجأة مدوية، علم "الخليج 365 الرياضي" أن أحد وكلاء اللاعبين عرض حمدي النقاز على الأهلي ليكون البديل المثالي للمخضرم أحمد فتحي، في ظل الاعتماد بقوة على محمد هاني في مركز الظهير الأيمن.

وكان التونسي أنيس بن ميم وكيل حمدي النقاز قال في تصريحات له إن حمدي النقاز قام بالفعل بفسخ عقده مع فريقه، بسبب تأخر إدارة نادي الزمالك في سداد مستحقات اللاعب، كما أكد أنه سيقوم بتقديم شكوى ضد مسئولي القلعة البيضاء.

وتأتي فكرة التعاقد مع حمدي النقاز بالنسبة للأهلي صادمة للقلعة البيضاء خاصة أن البعض في الزمالك يحاول التدخل من أجل إقناع رئيس الزمالك بعودة اللاعب التونسي والاتفاق على جدولة مستحقاته أو منحه إياها خلال الساعات القادمة، لكن النقاز يرفض نهائيا العودة لميت عقبة.

ورغم أن إمكانية تعاقد الأهلي مع حمدي النقاز ليست سهلة أو تقبلها سهل بالنسبة لجماهير الأحمر إلا أن احتياجات الفريق في مركز الظهير الأيمن قد تغير من فكر الأهلي نحو التعاقد مع اللاعب خاصة أن الفريق ينافس بقوة على بطولة الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.