رياضة | عاجل.. حمدي النقاز يحرج الزمالك من جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حمدي النقاز يحرج الزمالك من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك التصالح مع مجلس إدارة برئاسة مرتضى منصور والعودة مرة أخرى للمشاركة في التدريبات الجماعية للأبيض على أثر الأزمة الأخيرة بفسخ تعاقده مع الأبيض لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

وأصبح النقاز لاعبًا حرًا وفي حالة وجود رغبة من نادي الزمالك في التعاقد معه، لابد أن يكون من خلال عقد جديد بالإضافة إلى دفع كافة المستحقات المتأخرة للاعب.

ورفض النقاز كل المحاولات من زملائه بالفريق بشأن عودته مرة أخرى للمشاركة في التدريبات، حيث يعتبر نفسه الآن لاعب حر ويحق له التعاقد مع أي فريق آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأعلن اللاعب التونسي فسخ تعاقده مع نادي الزمالك من طرف واحد عقب عودة الفريق من الكونغو، وذلك بسبب عدم حصوله على المستحقات المتأخرة لمدة 5 شهور.