رياضة | مفاجأة صدمت رئيس ريال مدريد وأخرى أعادت له الحياة من جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة صدمت رئيس ريال مدريد وأخرى أعادت له الحياة من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلطت تقارير صحفية إسبانية الضوء على عودة ريال مدريد إلى المقدمة تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان رغم البداية السيئة.

وقال الصحفي في صحيفة ماركا الإسبانية، خوانما رودريجز: "لم يلعب ريال مدريد جيدا خلال عام ونصف وحتى عندما لعب كرة قدم جيدة، كانت على فترات متقطعة، لقد كان أمرا غريبا لأن الفوز ب4 مباريات متتالية لفريق يملك كورتوا، راموس، مارسيلو، بيل، كروس، بنزيما، إيسكو وكاسي لا يجب أن يكون خبرا يتصدر الصحف".

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وتابع: " عموما، لقد عاد مدريد، إنهم هنا ينافسون على الليجا البطولة التي يعرفون خباياها جيدا (33 بطولة)، السبب وراء كل هذا، ومن العدل الاعتراف بذلك هو زين الدين زيدان، لم تعجبني الطريقة التي رحل بها، بين عشية وضحاها واضعا قنبلة على مكاتب البرنابيو صُدم بها فلورنتينو بيريز".

وأضاف: " كان رحيله مفاجئا، كانت عودته مفاجأة أيضا، بعودته قدم مدريد أداء أسوأ من ذلك الذي قدمه مع لوبيتيجي وسولاري، وعد بتغييرات لم تحدث، بتشكيلة معتادة، لكن وبلمسته المعهوده، أضاف زيدان عمرا آخر لهؤلاء اللاعبين، بما فيهم إيسكو الذي بدا كما لو كان لاعبا معتزلا قبل برهة قصيرة".

واختتم: "كما قال مارسيلو، تكسب الليجا عن طريق الفوز في إيبورا، يبدو زيدان ملتزما بإعادة الاستمرارية لمدريد في الليغا يوما بعد يوم، والحقيقة هي أن هذا الفريق يذكرني بذلك الفريق الذي احتل وسيطر على أوروبا واسبانيا في نفس الموسم، هيا بنا .. فلنعد إلى المنزل .. من أجل الاحتفال بأعياد الميلاد".