رياضة | تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي ضد بني سويف

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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام بني سويف في دور الـ٣٢ من بطولة كأس مصر.

وسيجري فايلر عدة تغييرات على تشكيل الأهلي في مباراة اليوم، بعدما فضل إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بني سويف

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