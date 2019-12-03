شكرا لقرائتكم 9 تغييرات بتشكيل الأهلي أمام بنى سويف في كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل 9 تغييرات دفعة واحدة من المنتظر أن يبرمها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي خلال مواجهة بنى سويف، المقرر اقامتها مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد القاهرة، والتى تأتى ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وبالنظر لقائمة الأهلي في مواجهة بنى سويف نجد أن هناك عدد كبير من اللاعبين الأساسيين خارج القائمة سواء لمعاناتهم من الإصابة أو بداعي اراحتهم، وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوى ورامي ربيعة وعمرو السولية وعلي معلول وحمدي فتحي ورمضان صبحي وجونيور أجاي ومحمد مجدي قفشة، في الوقت الذي يتواجد أيمن أشرف في القائمة، إلا أن فايلر قد يبعده عن التشكيل الأساسي لتجهيز ياسر إبراهيم لمواجهة الهلال السوداني بعد طرد أيمن أشرف في مواجهة النجم الساحلي السابقة، ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي في مواجهة بنى سويف كالتالي :

حراسة المرمى: شريف إكرامى.

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خط الدفاع: محمود وحيد، ياسر إبراهيم، سعد سمير، أحمد فتحى.

خط الوسط: حسام عاشور، آليو ديانج، وليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو.

الهجوم: مروان محسن.