شكرا لقرائتكم تعرف على مصير زيادة الاستبدال فى قوائم الأندية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة على عدم وجود نية لديها لزيادة الاستبدال فى قوائم الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل .

كانت أنباء ترددت حول رغبة بعض الأندية فى زيادة الإستبدال فى يناير المقبل لتدعيم صفوفها، إلا أن اتحاد الكرة رفض الفكرة تماما.

وقال مصدر باللجنة ، إنه لا يوجد نية لزيادة الاستبدال وسيتم الالتزام باللوائح التي بدأ عليها الموسم الحالي لأن أي تعديل فيها من شأنه أن يؤدي لبطلان المسابقة.

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وتابع المصدر، أن هناك 5 استبدالات لكل ناد يتم استخدامها سواء بداية الموسم أو في يناير المقبل، مشددا علي عدم زيادة الاستبدال إلي 7 مقاعد .