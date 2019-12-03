شكرا لقرائتكم تعرف على مصير زيادة الاستبدال فى قوائم الأندية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كانت أنباء ترددت حول رغبة بعض الأندية فى زيادة الإستبدال فى يناير المقبل لتدعيم صفوفها، إلا أن اتحاد الكرة رفض الفكرة تماما.
وقال مصدر باللجنة ، إنه لا يوجد نية لزيادة الاستبدال وسيتم الالتزام باللوائح التي بدأ عليها الموسم الحالي لأن أي تعديل فيها من شأنه أن يؤدي لبطلان المسابقة.
وتابع المصدر، أن هناك 5 استبدالات لكل ناد يتم استخدامها سواء بداية الموسم أو في يناير المقبل، مشددا علي عدم زيادة الاستبدال إلي 7 مقاعد .
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مصير زيادة الاستبدال فى قوائم الأندية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.