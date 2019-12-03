شكرا لقرائتكم ميدو جابر يعود لحسابات جهاز المقاصة قبل مواجهة الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان الجهاز الفني للفريق قد استبعد ميدو جابر من حساباته خلال المباريات الماضية في كأس مصر ، وخاض اللاعب خلال تلك الفترة برنامج تأهيلي خاص لرفع معدل اللياقة البدنية، ليعود مرة أخرى ميدو جابر للدخول في حسابات الجهاز الفني للفريق بقوة.
ويحاول ريكو الدخول في حسابات الجهاز الفني للفريق والمشاركة في المباريات خاصة انه كان احد أعمدة الفريق الموسم الماضي عقب انتقاله للفريق الفيومي قادما من الزمالك.
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