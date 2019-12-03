شكرا لقرائتكم ميدو جابر يعود لحسابات جهاز المقاصة قبل مواجهة الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد ميدو جابر لاعب وسط فريق مصر المقاصة لحسابات الجهاز الفني للفريق، عقب وصول اللاعب لمستوي فني وبدني جيد، وذلك استعدادا لمباراة الإسماعيلي المقرر لها 11 ديسمبر الجاري.

من ناحية أخرى لا يزال صلاح ريكو لاعب وسط فريق مصر للمقاصة بعيدا عن حسابات الجهاز الفني للمشاركة في المباريات المقبلة ، بسبب عدم وصوله للمستوي الفني المعروف عنه عقب عودته من إصابة الركبة التي تسببت في ابتعاده عن المباريات الفترة الماضية. Advertisements

كان الجهاز الفني للفريق قد استبعد ميدو جابر من حساباته خلال المباريات الماضية في كأس مصر ، وخاض اللاعب خلال تلك الفترة برنامج تأهيلي خاص لرفع معدل اللياقة البدنية، ليعود مرة أخرى ميدو جابر للدخول في حسابات الجهاز الفني للفريق بقوة.

ويحاول ريكو الدخول في حسابات الجهاز الفني للفريق والمشاركة في المباريات خاصة انه كان احد أعمدة الفريق الموسم الماضي عقب انتقاله للفريق الفيومي قادما من الزمالك.