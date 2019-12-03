شكرا لقرائتكم أبوجريشة : لاعبى الإسماعيلى لديهم إصرار على استعادة الانتصارات أمام طنطا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد محسن أبوجريشة مدرب الإسماعيلى فى تصريحات صحفية أن اللاعبين لديهم اصرار على استعادة مسيرة الانتصارات والتألق أمام طنطا المقرر لها عصر الاربعاء من أجل تعويض سلسلة النتائج السلبية على المستوى المحلى.

وقال أبوجريشة فى تصريحاته : "سنتعامل مع كل مباراة باعتبارها بطولة منفصلة فى حد ذاتها من أجل تحقيق أفضل النتائج". وأضاف مدرب الإسماعيلى :"سعيد للغاية بالعودة لبيتى الذى تربيت بين جدرانه ولا أستطيع التأخر عنه فى أى وقت". وأتم حديثه : "بالطبع استفدت من تجربة التدريب ضمن صفوف فريق الفيوم ،وأتمنى أن يكون التوفيق حليفنا فى عودة الفريق للنتائج المنتظرة". Advertisements

كان أبوجريشة قد عاد لصفوف جهاز الدراويش بعد قرار الإدارة بإقالة الجهاز الفنى الصربى بقيادة ميودراج يسيتش.