شكرا لقرائتكم أبوجريشة : لاعبى الإسماعيلى لديهم إصرار على استعادة الانتصارات أمام طنطا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال أبوجريشة فى تصريحاته : "سنتعامل مع كل مباراة باعتبارها بطولة منفصلة فى حد ذاتها من أجل تحقيق أفضل النتائج".
وأضاف مدرب الإسماعيلى :"سعيد للغاية بالعودة لبيتى الذى تربيت بين جدرانه ولا أستطيع التأخر عنه فى أى وقت".
وأتم حديثه : "بالطبع استفدت من تجربة التدريب ضمن صفوف فريق الفيوم ،وأتمنى أن يكون التوفيق حليفنا فى عودة الفريق للنتائج المنتظرة".
كان أبوجريشة قد عاد لصفوف جهاز الدراويش بعد قرار الإدارة بإقالة الجهاز الفنى الصربى بقيادة ميودراج يسيتش.
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