شكرا لقرائتكم الأهلي ضد بني سويف .. فايلر يقود مران المستبعدين من مباراة كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتواجد الجهاز الفني للأهلي بالكامل في مران المستبعدين، حيث شارك فى المران كلاً من محمد الشناوي ومحمد مجدي قفشة ورمضان صبحي وأجاي ورامي ربيعة .
وكان فايلر قد أعلن قائمة الفريق التى تخوض مباراة بنى سويف المقرر لها السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر على ملعب السلام.
وجاءت القائمة كالتالى: حسام عاشور - وليد سليمان - شريف إكرامي - أحمد فتحي - أيمن أشرف - مروان محسن - حسين الشحات - وليد أزارو - جيرالدو دا كوستا - عمار حمدي - حسين السيد - سعد الدين سمير - أحمد الشيخ - علي لطفي - محمود وحيد - ياسر إبراهيم - أليو ديانج - صلاح محسن .
ويسعى الأهلى لاستعادة نغمة الانتصارات اليوم بعد الهزيمة أمام النجم الساحلى بهدف نظيف فى دورى أبطال أفريقيا.
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