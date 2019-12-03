شكرا لقرائتكم مختار مختار يحذر لاعبو الإنتاج الحربي من الإستهانة بأبو قير للأسمدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، مع لاعبيه حذرهم خلاله من خطورة الاستهانة بفريق أبو قير للاسمدة، الذى يلاقيه الخميس المقبل بدور الـ 32 لبطولة كأس مصر على ستاد السلام .

وحث مختار مختار، لاعبيه على ضرورة احترام المنافس والتركيز على خطف النقاط الثلاث مبكراً بعيداً عن الدخول فى دوامة مفاجأت كأس مصر

وتعادل الانتاج الحربى مع طلائع الجيش سلبياً فى أخر ظهور له بمسابقة الدوري العام .

ويحتل الإنتاج الحربى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 6 اهداف وتلقت شباكه 8 أهداف .

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وانتهت مباريات الدور التمهيدى الثالث لبطولة كأس مصر التى أقيمت خلال الفترة بين 20 نوفمبر الجارى وحتى الثالث والعشرين من الشهر ذاته.

وتوج الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بلقب بطولة الكأس الموسم الماضي، عقب التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرزهم يوسف أوباما والمغربي أشرف بن شرقي هدفين.

ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة ومصر المقاصة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز فى حال الفوز بمباريات كأس مصر.

بينما سيكون طريق الأهلي فى كأس مصر فرق إنبي والاتحاد السكندرى والإنتاج الحربى وأسوان والمقاولون والمصري.