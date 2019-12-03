- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فرج عامر يشيد بمهاجم سموحة لمنافسته على لقب هداف الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على تويتر: حسام حسن لاعب نادي سموحة هو هداف الدوري العام ، واثبت ما توقعناه دائما انه افضل من يعرف طريقه للمرمي في الدوري المصري.
فرج عامر
ورفع حسام حسن رصيده إلى 5 أهداف من 6 مباريات ليتشارك صدارة هدافي الدوري العام مع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز.
سموحة وصل إلى النقطة 9 محتلاً المركز السابع بجدول الدورى، بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى ثلاثة وخسر مباراة، وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف، فيما تجمد رصيد الطلائع عند النقطة 4 محتلاً المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري، بعد أن لعب 6 مباريات لم يحقق الفوز فى أىّ منها وتعادل فى أربعة لقاءات وخسر فى اثنان، وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.
كانت هذه تفاصيل خبر فرج عامر يشيد بمهاجم سموحة لمنافسته على لقب هداف الدوري... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.