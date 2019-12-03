شكرا لقرائتكم فرج عامر يشيد بمهاجم سموحة لمنافسته على لقب هداف الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، بحسام حسن، لاعب الفريق السكندري، بعد تألقه في مباراة سموحة والطلائع، التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي انتهت بفوز سموحة بنتيجة 2/1 .

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على تويتر: حسام حسن لاعب نادي سموحة هو هداف الدوري العام ، واثبت ما توقعناه دائما انه افضل من يعرف طريقه للمرمي في الدوري المصري.

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فرج عامر

ورفع حسام حسن رصيده إلى 5 أهداف من 6 مباريات ليتشارك صدارة هدافي الدوري العام مع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز.

سموحة وصل إلى النقطة 9 محتلاً المركز السابع بجدول الدورى، بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى ثلاثة وخسر مباراة، وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف، فيما تجمد رصيد الطلائع عند النقطة 4 محتلاً المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري، بعد أن لعب 6 مباريات لم يحقق الفوز فى أىّ منها وتعادل فى أربعة لقاءات وخسر فى اثنان، وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.