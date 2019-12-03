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جدة - عمرو شويل بث مباشر مباراة الأهلي وبني سويف بدون تقطيع مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

يواجه النادي الأهلي فريق بني سويف في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

بث مباشر مباراة الأهلي وبني سويف بدون تقطيع مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

ويبحث الأهلي عن تحقيق انتصار مريح من أجل التأهل للدور المقبل للبطولة التي يرغب الفيرق الأحمر في التتويج بلقبها.

بث مباشر مباراة الأهلي وبني سويف بدون تقطيع مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، وينافس الأهلي بقوة على جميع الألقاب في الموسم الحالي، خاصة في ظل المستوى الرائع الذي يقدمه مع المدرب السويسري فايلر.

بث مباشر مباراة الأهلي وبني سويف بدون تقطيع مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف Advertisements

ونجح فايلر في تقديم مستوى رائع مع الفريق الأحمر منذ بداية الموسم الحالي وبالأخص منذ الانتصار على الزمالك في مباراة السوبر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

بث مباشر مباراة الأهلي وبني سويف بدون تقطيع مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، حيث كان آخر مرة توج فيها الفريق الأحمر بلقب كاس مصر عام 2017 أي منذ عامين.

وأحرز هدف التتويج وقتها اللاعب أحمد فتحي بالدقائق الأخيرة من المباراة.

بث مباشر مباراة الأهلي وبني سويف بدون تقطيع مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، ويبحث النادي الأهلي عن جسم الأمور مبكراً، خاصة أن مثل هذه المباريات تتعقد بشكل كبير إذا لم تتنهي الأمور مبكراً.

بث مباشر مباراة الأهلي وبني سويف بدون تقطيع مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

وسيحاول فريق بني سويف تحقيق ما قد يبدو مستحيلاً وهو الخروج بنتيجة إيجابية، أو على أقل تقدير الصول بالمباراة لضربات الجزاء.