شكرا لقرائتكم شوقى غريب يكشف عن أرقام قمصان اللاعبين فى طوكيو 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأضاف "غريب" أن القائمة تضم 18 لاعبا فقط، ويرتدى الحارس الأساسى الرقم 1 على أن يحصل الحارس الثانى على أى رقم من الـ 18، بينما سيكون هناك حارس ثالث خارج الـ18 سيتم اصطحابه تحسبا لأى ظروف وسيرتدى الرقم 22 .

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وعن اللاعبين الأربعة الإحتياطيين، قال غريب أن أرقامهم ستكون 19 و20 و21 و22 "حارس مرمى".

وتابع أن اللوائح تسمح باصطحاب اللاعبين الأربعة نظرًا لبعد المسافة وصعوبة لحاق أي لاعب خارج القائمة بمنتخب بلاده في اليابان حال حدوث أي إصابة بشكل مفاجئ للاعب قبل انطلاق الأوليمبياد، كما سيكون من حق هؤلاء اللاعبين التتويج بميداليات حال الفوز بأحد المراكز الثلاثة الأولى فى البطولة.