شكرا لقرائتكم الدوخي: الحكم لم يحتسب ركلة جزاء لمصلحة البحرين أمام الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
اعتبر خالد الدوخي، مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن حكم مباراة منتخبي البحرين والكويت في الجولة الثالثة من كأس الخليج لم يحتسب ركلة جزاء للأول، مشيراً إلى هدف السعودي فراس البريكان في مرمى عمان كان صحيحاً.
وقال الدوخي لبرنامج "كأس الخليج العربي": لاعب الكويت رفع قدمه بشكل متهور أمام مهاجم البحرين، وكان على الحكم احتساب ركلة جزاء لمصلحة البحرين، أو على الأقل العودة إلى تقنية الفيديو للتحقق من الحالة.
وواصل: أما عن هدف فراس البريكان في مرمى المنتخب العماني فهو صحيح، لأن لمسة اليد التي جاءت على لاعب المنتخب السعودي لم تكن متعمدة.
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