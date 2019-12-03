شكرا لقرائتكم خليجي 17.. ذكرى سيئة لثلاثي المنتخب السعودي الشهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يملك السعوديون محمد الدعيع ومحمد نور ومحمد الشلهوب إرثاً كبيراً من ناحية الإنجازات سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، إلا أن مشاركة الثلاثي في بطولة الخليج 2004 التي أقيمت في قطر كانت من أسوأ المشاركات، بالنسبة لهم مع المنتخب السعودي.
وحينها تسبب محمد الدعيع بخطأ جاء منه هدف الكويتي بدر المطوع في المباراة التي فاز بها الأزرق 2-1، وفي تلك المواجهة أهدر محمد الشلهوب ركلة جزاء، وتلقى محمد نور بطاقة حمراء منعته من التواجد في لقاء اليمن التالي.
وفي المباراة الثالثة والحاسمة أمام البحرين، اهتزت شباك الدعيع 3 مرات، وتلقى نور البطاقة الحمراء الثانية له في البطولة، ليخرج المنتخب السعودي من البطولة التي دخلها حاملاً للقبها من الدور الأول.
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