شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى ينتظم فى مران الأهلى قبل 48 ساعة من مواجهة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم رمضان صبحى لاعب الأهلى فى مران الفريق الجماعى غدا الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة الهلال السودانى المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل فى ثانى جولات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وكان الجهاز الفنى قد منح لرمضان صبحى راحة عقب العودة من تونس؛ للتخلص من حالة الإجهاد التى تعرض لها؛ بسبب مشاركته فى بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة التى أقيمت فى مصر والتى توج بها المنتخب الأولمبى وحسم تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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ويغيب رمضان صبحى عن مباراة بنى سويف المقرر لها السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة فى دور الـ32 لكأس مصر.

وسبق أن منح رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، ثنائى المنتخب الأولمبى عمار حمدى وصلاح محسن راحة قبل سفر الفريق إلى تونس، فيما حصل صبحى على فترة الراحة بعد العودة، حيث شارك كلاعب أساسى فى تشكيل الفريق أمام النجم الساحلى.