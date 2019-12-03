شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى ينتظم فى مران الأهلى قبل 48 ساعة من مواجهة الهلال والان مع تفاصيل الخبر
وكان الجهاز الفنى قد منح لرمضان صبحى راحة عقب العودة من تونس؛ للتخلص من حالة الإجهاد التى تعرض لها؛ بسبب مشاركته فى بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة التى أقيمت فى مصر والتى توج بها المنتخب الأولمبى وحسم تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وسبق أن منح رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، ثنائى المنتخب الأولمبى عمار حمدى وصلاح محسن راحة قبل سفر الفريق إلى تونس، فيما حصل صبحى على فترة الراحة بعد العودة، حيث شارك كلاعب أساسى فى تشكيل الفريق أمام النجم الساحلى.
كانت هذه تفاصيل خبر رمضان صبحى ينتظم فى مران الأهلى قبل 48 ساعة من مواجهة الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.