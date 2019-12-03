سوبر كورة.. 9 تغييرات فى تشكيل الأهلى أمام بنى سويف بكأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويدخل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى اختباراً محلياً جديداً، عندما يستضيف فريق بنى سويف مساء اليوم الثلاثاء، وبالتحديد فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء على استاد القاهرة الدولى، فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

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