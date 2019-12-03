شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم ميودراج مع الإسماعيلى فى 93 يوماً بعد الإقالة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - -أعلن تعيين ميودراج مديراً فنياً للإسماعيلى فى 31 أغسطس 2019 -أعلن رحيل ميودراج عن الدراويش فى 2 ديسمبر 2019 -أمضى المدرب الصربى 93 يوماً مع الدراويش Advertisements -قاد الفريق الأصفر للتأهل لدور الثمانية بالبطولة العربية -ترك الدراويش فى المركز الثانى عشر بالدوري -قاد الإسماعيلى فى 9 مباريات -فاز فى 5 وخسر 4 ولم يتعادل -سجل الإسماعيلى فى عهده 11 هدفاً وسكنت شباكه 10 أهداف

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