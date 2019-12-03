شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر عن حسام حسن: أثبت ما توقعناه.. هداف الدورى ويعرف طريق المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة بحسام حسن لاعب الفريق السكندرى، بعد تألقه فى مباراة سموحة والطلائع التى أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى العام، التى انتهت بفوز سموحة بنتيجة 2 /1.

وكتب عامر عبر حسابه الشخصى على تويتر: حسام حسن لاعب نادى سموحة هو هداف الدورى العام، وأثبت ما توقعناه دائما إنه أفضل من يعرف طريقه للمرمى فى الدورى المصرى.



فرج عامر

ورفع حسام حسن رصيده إلى 5 أهداف من 6 مباريات ليتشارك صدارة هدافى الدورى العام مع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز.

سموحة وصل إلى النقطة 9 محتلاً المركز السابع بجدول الدورى، بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى ثلاثة وخسر مباراة، وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف، فيما تجمد رصيد الطلائع عند النقطة 4 محتلاً المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى، بعد أن لعب 6 مباريات لم يحقق الفوز فى أىّ منها وتعادل فى أربعة لقاءات وخسر فى اثنان، وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.