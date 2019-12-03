شكرا لقرائتكم خبر عن القوصى مديرا للبطولة الأفريقية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة إسناد إدارة بطولة الأندية الأبطال أفريقية للسيدات إلى خالد القوصى عضو مجلس إدارة الاتحاد. جاء تولى القوصى منصب مدير البطولة بعد اعتذار محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد عن المهمة. يذكر أن فريق إنتركلوب الأنجولى أول فريق يصل إلى القاهرة للمشاركة فى المنافسات. يشارك فى البطولة الأفريقية لأندية كرة السلة سيدات، أندية كل من فيروفياريو دى مابوتو بطل موزمبيق، وإنتر كلوب الأنجولى، والثنائى النيجيرى المحارب الجوى، ووزارة جبل النار، وأى سى بى ماكمومينو الكونغولى، وفاب الكاميرونى، وأنيرجى البنينى، وموانى الكينى، ومن مصر يشارك الأهلى وسبورتنج.

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