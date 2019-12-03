شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة: لاعبو الإسماعيلى لديهم إصرار على التألق.. وسعيد بالعودة لبيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد محسن أبو جريشة مدرب الإسماعيلى إنه لمس مدى إصرار اللاعبين على استعادة مسيرة الانتصارات والتألق أمام طنطا المقرر لها عصر الأربعاء من أجل تعويض سلسلة النتائج السلبية على المستوى المحلى.

وعاد أبو جريشة لصفوف جهاز الدراويش بعد قرار الإدارة بإقالة الجهاز الفنى الصربى بقيادة ميودراج يسيتش.=

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وأضاف أبو جريشة، فى تصريحات صحفية، "سنتعامل مع كل مباراة باعتبارها بطولة منفصلة فى حد ذاتها من أجل تحقيق أفضل النتائج".

واستكمل مدرب الإسماعيلى "سعيد للغاية بالعودة لبيتى الذى تربيت بين جدرانه ولا أستطيع التأخر عنه فى أى وقت".

وأتم حديثه "بالطبع استفدت من تجربة التدريب ضمن صفوف فريق الفيوم، وأتمنى أن يكون التوفيق حليفنا فى عودة الفريق للنتائج المنتظرة".