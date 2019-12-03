شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يقود مران المستبعدين من مباراة الأهلى وبنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد السويسرى رينيه فايلر للأهلى مران الغائبين عن مباراة بنى سويف الذى أقيم صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش، حيث تولى المدرب السويسرى بنفسه عملية الإشراف على مران المُستبعدين.

وتواجد الجهاز الفنى للأهلى بالكامل فى مران المستبعدين اليوم وهو المران الذى شارك فيه كل من محمد الشناوى ومحمد مجدى قفشة ورمضان صبحى وأجايى ورامى ربيعة.

كان فايلر قد أعلن قائمة الفريق التى تخوض مباراة بنى سويف المقرر لها السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر على ملعب السلام.

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وجاءت القائمة كالتالى: حسام عاشور - وليد سليمان - شريف إكرامي - أحمد فتحي - أيمن أشرف - مروان محسن - حسين الشحات - وليد أزارو - جيرالدو دا كوستا - عمار حمدي - حسين السيد - سعد الدين سمير - أحمد الشيخ - علي لطفي - محمود وحيد - ياسر إبراهيم - أليو ديانج - صلاح محسن.

ويسعى الأهلى لاستعادة نغمة الانتصارات، اليوم، بعد الهزيمة أمام النجم الساحلى بهدف نظيف فى دورى أبطال أفريقيا.