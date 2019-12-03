شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. آخر ظهور لكارتيرون مع الأندية المصرية قبل تولى تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك تعيين الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى الأسبق للأهلى، لتولى قيادة الفريق خلفا للصربى "ميتشو"، بعد إقالة الصربى ميتشو من قيادة الفريق، على خلفية الأحداث الأخيرة وعلى رأسها الخسارة الأخيرة من مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة، فى افتتاح دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وسبق للمدرب الفرنسى كارتيرون أن تولى تدريب فريقى وادى دجلة والأهلى من قبل، لتكون زيارته لمصر هى الثالثة فى مسيرته التدريبية.

ويعود آخر ظهور للفرنسى كارتيرون مع الأندية المصرية فى مباراة الأهلى مع الوصل الإماراتى بالبطولة العربية والتى ودع على إثرها المارد الأحمر اللقب ليقرر المجلس الاحمر إقالته، لاسيما أنه خسر اللقب الأفريقى أيضاً فى المباراة النهائية.

ونجح الوصل الإماراتى فى الإطاحة بالأهلى خارج البطولة العربية بالتعادل الايجابى 2-2 فى الإسكندرية ثم التعادل فى الإمارات 1-1.

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وبلغ إجمالى مباريات كارتيرون مع النادى الأهلى منذ توليه المسئولية الفنية 21 مباراة نجح فى تحقيق الفوز خلال 12 لقاء بينما تعادل فى 6 مواجهات، وخسر 3 لقاءات وسجل الفريق الأحمر تحت قيادته 38 هدفا واهتزت الشباك الحمراء مع المدرب الفرنسى بـ21 هدفاً بمختلف البطولات على الصعيد المحلى والأفريقى والعربى.

وكان الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق للأهلى، قاب قوسين أو أدنى من التتويج بالأميرة الأفريقية الثانية له بعدما سبق وفاز باللقب مع فريق مازيمبى الكونغولى عام 2015 إلا أن صاحب الـ48 عامًا خسر أول ألقابه مع الأهلى ثم ودع البطولة العربية من دور الستة عشر بالتعادل مع الوصل الإماراتى بهدف لكل فريق ليخسر ثانى ألقابه.

وتولى كارتيرون تدريب الأهلى عقب استقالة حسام البدرى بسبب سوء النتائج فى دورى أبطال أفريقيا.