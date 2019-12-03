سوبر كورة.. هل ينجو الأهلى من مقالب الصغار فى كأس مصر أمام بنى سويف؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى اختباراً محلياً جديداً، عندما يستضيف فريق بنى سويف مساء اليوم الثلاثاء، وبالتحديد فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء على استاد القاهرة الدولى، فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وهى المباراة التى يخشى فيها المارد الأحمر مفاجآت الصعايدة. ويزيد من صعوبة مباراة الليلة المفاجآت الصادمة التى تلقاها المارد الأحمر فى السنوات الأخيرة ببطولة الكأس. Advertisements لمزيد من التفاصيل عن مقالب الصغار فى كأس مصر عبر سوبر كورة .. من هنا

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