شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هل ينجو الأهلى من مقالب الصغار فى كأس مصر أمام بنى سويف؟ والان مع تفاصيل الخبر
ويزيد من صعوبة مباراة الليلة المفاجآت الصادمة التى تلقاها المارد الأحمر فى السنوات الأخيرة ببطولة الكأس.
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