شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يحذر لاعبى الإنتاج الحربى من مفاجآت كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى اجتماعاً مع لاعبيه حذرهم خلاله من خطورة الاستهانة بفريق أبو قير للأسمدة، الذى يلاقيه الخميس المقبل بدور الـ32 لبطولة كأس مصر على استاد السلام.

وطالب مختار لاعبيه بضرورة احترام المنافس والتركيز على خطف النقاط الثلاث مبكراً بعيداً عن الدخول فى دوامة مفاجأت كأس مصر.

وتعادل الإنتاج الحربى مع طلائع الجيش سلبياً فى آخر ظهور له بمسابقة الدورى العام.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 6 اهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.

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وانتهت مباريات الدور التمهيدى الثالث لبطولة كأس مصر التى أقيمت خلال الفترة بين 20 نوفمبر الجارى وحتى الثالث والعشرين من الشهر ذاته.

وتوج الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك بلقب بطولة الكأس الموسم الماضى، عقب التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرزهم يوسف أوباما والمغربي أشرف بن شرقي هدفين.

ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة ومصر المقاصة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز فى حال الفوز بمباريات كأس مصر.

بينما سيكون طريق الأهلي فى كأس مصر فرق إنبي والاتحاد السكندرى والإنتاج الحربى وأسوان والمقاولون والمصرى.