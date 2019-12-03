برشلونة يهنئ ميسي بعد التتويج بالكرة الذهبية

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

وجه نادي برشلونة الإسباني لتهنئة لنجم فريق ليونيل ميسي بعد حصوله على جائزة الكرة الذهبية لعام 2019.



وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد نادي برشلونة الإسباني ،اليوم الإثنين، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب في العالم.

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ويقام الحفل على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، والذي يشمل مراسم تسليم جائزة الكرة الذهبية، التي ستمنح نسخة منها أيضا لأفضل لاعبة في العالم، بالإضافة لتسليم جائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد تحت 21 عامًا، وجائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم.

وتوج ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019 للمرة السادسة في تاريخه، بعدما توج هذا العام أيضا بجائزة الأفضل المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتنافس ميسي مع كلاً من الهولندي فيرجل فان دايك والذي حل ثانياً، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي تواجد في المركز الثالث.

وكتب نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: "هو فقط للأبد، سادس كرة ذهبية ليو ميسي".