الامارات | الزمالك يتعاقد مع مدرب الأهلي السابق

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعاقد مع مدرب الأهلي السابق والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -
أعلن نادي الزمالك المصري بشكل رسمي، تعيين مديراً فنياً جديداً للفريق، باتريس كارتيرون، خلفاً للمدرب الصربي ميلوتين سيريديوفيتش "ميتشو"، الذي تم إقالته لسوء النتائج.
اجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، مع المدرب "ميتشو"، قبل أن يتم الاتفاق على إنهاء العقد بين الطرفين.
وقرر مجلس إدارة الزمالك تعيين المدرب السابق للأهلي المصري، كارتيرون، على أن يصل المدرب إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، حسبما أعلن النادي عبر موقعه الرسمي.
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