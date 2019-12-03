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الامارات | الزمالك يتعاقد مع مدرب الأهلي السابق

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أحمد طارق-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  

أعلن نادي الزمالك المصري بشكل رسمي، تعيين مديراً فنياً جديداً للفريق، باتريس كارتيرون، خلفاً للمدرب الصربي ميلوتين سيريديوفيتش "ميتشو"، الذي تم إقالته لسوء النتائج.

اجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، مع المدرب "ميتشو"، قبل أن يتم الاتفاق على إنهاء العقد بين الطرفين.

وقرر مجلس إدارة الزمالك تعيين المدرب السابق للأهلي المصري، كارتيرون، على أن يصل المدرب إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، حسبما أعلن النادي عبر موقعه الرسمي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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