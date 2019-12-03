شكرا لقرائتكم خبر عن لمن صوتت مصر في جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية عن تفاصيل الأصوات التي حصل عليها النجوم المرشحة من دول العالم، إذ طلب من ممثل كل دولة إعطاء صوته لـ 5 لاعبين مرتبين من الأفضل فالأقل.

وكممثلة لمصر، صوتت الصحفية إيناس مظهر، رئيس القسم الرياضي بصحيفة الأهرام ويكلي الناطقة باللغة الإنجليزية، لتختار محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب المصري، في المركز الأول، فيما وضعت زميله السنغالي ساديو ماني في المركز الثاني.

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وفي المركز الثالث، اختارت «مظهر»، كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس وقائد البرتغال، وحل رابعًا في اختياراتها ليونيل ميسي، قائد برشلونة ومنتخب الأرجنتين.. وخامسًا، اختارت ممثلة مصر المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.

وكان ليونيل ميسي قد توج بالجائزة للمرة السادسة في تاريخه متفوقًا على «فان دايك»، الذي حل ثانيًا، و«رونالدو» الذي جاء ثالثًا، فيما حصل «ماني» على المركز الرابع، و«صلاح» على الخامس.