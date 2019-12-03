شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 3 مباريات لم يتذوق الزمالك خلالها طعم الانتصار على كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون، مديرًا فنيًا لفريق الكرة بالنادي، خلفًا للصربي ميتشو الي اُقيل من منصبه لتراجع نتائج الفريق في ولايته.

كارتيرون بدأ مشواره التدريبي في عام 2008 بقيادة فريق كان الفرنسي، ثم تدريب فريق ديجون، قبل أن يخطو خطوته الأفريقية الأولى بقيادة منتخب مالي الأول، ثم التوهج في مهمته الفنية مع تي بي مازيمبي الكونغولي، قبل أن ينطلق في الدوري المصري بقيادة فريقي وادي دجلة والأهلي، وخوض تجربة خليجية مع فريق النصر السعودي، ثم أريزونا يونايتد الأمريكي، وأخيرًا قيادة الرجاء المغربي، قبل تعيينه مديرًا فنيًا للزمالك.

كارتيرون خاض 3 مباريات خلال رحلته التدريبية في مواجهة الزمالك ولم يخسر خلالهما مطلقًا، ونستعرض في هذا التقرير أبرز ما جاء في المواجهات الثلاثة مع إعلان تولي الفرنسي تدريب الفريق الأبيض.

الزمالك يخسر أمام مازيمبي واعتراضات بالجملة على التحكيم

في مباراة استضافها ملعب مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية، حقق أصحاب الأرض بقيادة كارتيرون، فوزًا ثمينًا على حساب الزمالك، بقيادة أحمد حسام ميدو، بهدف دون رد بمنافسات الجولة الثالثة من منافسات مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2014، حيث سجل الزامبي كالابا هدف مازيمبي الوحيد مع الدقيقة 13 من عمر المواجهة.

المباراة سبقها عدة تصريحات من قبل ميدو مدرب الزمالك أعلن خلالها تخوفه الشديد من حكم المباراة، متوقعًا تحيزه للفريق الكونغولي.

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وشهدت المباراة كم كبير من الاعترضات من قبل لاعبي الزمالك على قرارات حكم المواجهة، وعلى رأسهم الثلاثي محمود جنش وحازم إمام ودومينيك، وهو ما تسبب في قرارات رادعة من الاتحاد الأفريقي بإيقافهم عدة مباريات، بتهمة محاولة التعدي على الحكم.

كارتيرون يتسبب في إقالة ميدو

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور إقالة أحمد حسام ميدو من منصبه مديرًا فنيًا للفريق، عقب التعادل سلبيًا أمام مازيمبي الكونغولي بملعب الإسكندرية وتقلص حظوظ الفريق الأبيض في بلوغ نصف النهائي القاري من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2014.

وقاد كارتيرون مازيمبي لحصد نقطة ثمينة في الإسكندرية في مواجهة الزمالك، في مواجهة حسمها التعادل السلبي وشهدت تألق الحارس المخضرم كيديابا الذي تصدى لركلة جزاء أمام مهاجم الفريق الأبيض أحمد علي.

التعادل يحسم مواجهة جديدة والعارضة تعاند كارتيرون

كاد أن يتجدد اللقاء للمرة الثالثة بين كارتيرون وميدو، إلا أن إقالة الأخير من تدريب الزمالك عقب الخسارة أمام الأهلي قبل 5 أيام فقط من لقائه أمام الفرنسي حالت دون ذلك.

الزمالك واجه فريق وادي دجلة بقيادة الفرنسي كارتيرون، لتكون المباراة الثالثة للفرنسي أمام الفارس الأبيض، وذلك بمنافسات الجولة الثامنة عشر للدوري الممتاز موسم 2015-2016، حيث كان محمد صلاح هو المدير الفني المؤقت لأبناء ميت عقبة وقتها.

وحسم التعادل الإيجابي المباراة بهدف لكل فريق، حيث افتتح محمود علاء الأهداف لمصلحة دجلة قبل أن يعادل الزمالك النتيجة عن طريق باسم مرسي، وحصل دجلة على ركلة جزاء تصدى لها النجم الفرنسي مالودا إلا أن تسديدته ارتطمت بالعارضة وحالت دون تحقيق فريقه الانتصار مع شوط المباراة الثاني.