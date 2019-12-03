شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون ليس الأول.. 4 مدربين قادوا الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور تعاقده مع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، خلفاً للصربي ميتشو، لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكان الفرنسي قد سبق له تدريب فريق النادي الأهلي مطلع موسم 2018-2019 قبل أن يقيله مجلس النادي الأحمر لسوء النتائج.

وسبق كارتيرون 4 مدربين آخرين في قيادة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

الإنجليزي مايكل إيفرت

يعتبر الإنجليزي إيفرت صاحب الإنجازات الكبيرة مع فريق نادي المقاولون العرب، والذي تُوج مع ذئاب الجبل بلقبي أفريقيا لأبطال الكؤوس نسختي 1982 و 1983، هو أول من نال شرف تدريب القطبين الأهلي والزمالك.

إيفرت قام بتدريب الزمالك في موسم 1988-1989 في فترة قصيرة لم يحقق خلالها أي إنجاز يُذكر، ثم تولى تدريب الأهلي في موسم 1990-1991 في واحدة من أسوأ مواسم الفريق الأحمر، حيث حقق الفريق انتصارين من أصل 11 مباراة بالدوري لتتم إقالته على الفور.

محمود الجوهري

الراحل محمود الجوهري، أحد أفضل من أنجبتهم الكرة المصرية في عالم التدريب، حيث يعتبر "الجنرال" أول من أدخل الألقاب القارية في خزينة النادي الأهلي بقيادة محنكة للفريق في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1982، فضلاً عن تحقيقه لقب الدوري مع الفريق في العام ذاته، كما تولى الجوهري تدريب الأهلي في ولاية ثانية قصيرة عامن 1985 شابتها أزمة شهيرة أدت إلى رحيله عن جدران التتش بعد صراع مع صالح سليم رئيس الأهلي وقتها.

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وتولى الجوهري تدريب الزمالك في عام 1993 ونجح في قيادة الفريق للقب أفريقيا للأندية أبطال الدوري في ذلك العام، بالإضافة إلى السوبر الأفريقي على حساب الأهلي في 1994.

راينر هولمان

المدير الفني الألماني الذي استطاع تعويض فارق النقاط الذي وصل إلى 13 نقطة بين الأهلي والزمالك في موسم 1996-1997 وقيادته للفريق الأحمر لحصد الدوري في ذلك الموسم، حيث قاد هولمان الأهلي في موسمين ناجحين حصد خلالها الدوري "مرتين" وكأس مصر، وتتويجاً عربياً، قبل أن يفر هارباً في منتصف موسم 1997-1998، ليوقع على عقود تدريبه للهلال السعودي.

وتولى هولمان تدريب الزمالك في موسم 2008-2009 في فترة قصيرة لم يتمكن خلالها من تحقيق أي نجاح يُذكر في قيادة الفريق الأبيض.

4- نيلو فينجادا

فينجادا حقق موسماً تاريخياً في قيادة نادي الزمالك موسم 2003-2004 حقق خلاله لقب الدوري الممتاز مع أبناء ميت عقبة عن جدارة واستحقاق، بالاضافة إلى لقب البطولة العربية، ولكنه رحل بعد هذا الموسم عن تدريب الفريق.

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي ابرام تعاقداً مع البرتغالي في صيف 2009 لتولى تدريب الفريق خلفاً لمانويل جوزيه، ولكن فينجادا اعتذر عن المهمة بعد أيام قليلة من توقيع العقد دون خوض أي مباراة رسمية مع الفريق، في واقعة مثيرة، مما أدى إلى اتخاذا الادارة قراراً بتعيين البدري مديراً فنياً للفريق.

باتريس كارتيرون

ويعلن الأهلي الفرنسي باتريس كارتيرون مديراً فنياً لفريق الكرة بالنادي في صيف 2018 لخبراته الأفريقية مع عدة أندية على رأسها مازيمبي الكونغولي، ولدرايته الكاملة بالدوري المصري نظراً لتوليه مهمة تدريب وادي دجلة في عام 2016، إلا أن الفرنسي يرحل بعد شهور قليلة من مهمته لسوء النتائج، بعدما كان قريباً من اعادة المارد الأحمر لمنصات التتويج الأفريقية إلا أن الخسارة القاسية على يد الترجي التونسي حالت دون ذلك.

ويعلن نادي الزمالك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء تعيين كارتيرون مديراً فنياً لفريق الكرة خلفاً للصربي الذي تمت اقالته لسوء النتائج.