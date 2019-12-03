مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

يقام اليوم الثلاثاء 3-12-2019 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، مباراة الأهلي مع تليفونات بني سويف في كأس مصر، ومباراة مانشستر سيتي مع بيرنلي في البريميرليج.



حيث يلاقي النادي الأهلي نظيره تليفونات بني سويف في كأس مصر.

ويلتقي مانشستر سيتي مع بيرنلي، في الدوري الإنجليزي.

ويسلط لكم موقع "السعودية نيوز"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

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الجونة x نادي مصر، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

الأهلي x بني سويف، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

فيورنتينا x سيتاديلا، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

كريستال بالاس x بورنموث، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 1 beIN SPORT.

بيرنلي x مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام 10:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:15 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORT.