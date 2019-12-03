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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إنجاز إفريقي جديد بعد الإعلان عن جوائز الكرة الذهبية 2019 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
شهدت جوائز الكرة الذهبية لعام 2019، إنجازاً إفريقياً غير مسبوق، وذلك بعد الكشف عن الفائزين بتلك الجائزة للعام الحالي.
وكانت مجلة "فرانس فوتبول" قد قامت أمس الإثنين بـ الإعلان عن ترتيب المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، عن عام 2019، عبر حسابها على "تويتر".
وأقيم الحفل على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، والذي يشمل مراسم تسليم جائزة الكرة الذهبية، التي ستمنح نسخة منها أيضا لأفضل لاعبة في العالم، بالإضافة لتسليم جائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد تحت 21 عامًا، وجائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم.
حيث حل السنغالي ساديو ماني لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع، ويليه زميله في الفريق الفرعون المصري محمد صلاح خامساً، بينما تواجد النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي في المركز العاشر.
وبحسب شبكة "سكواكا" العالمية أنه لأول مرة يتواجد ثلاثة لاعبين أفارقة في قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم.
وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لهذا العام.
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