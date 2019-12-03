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رسميا رونالدو أفضل لاعب في الدوري الإيطالي 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

حصل النجم البرتغالي "كرستيانو رونالدو" علي جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي "كالتشيو" الموسم الماضي وهو الموسم الأول لرونالدو مع السيدة العجوز بعد قدومه من .

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وسجل صاحب القميص رقم 7، 21 هدفاً لمصلحة السيدة العجوز الموسم الماضي في الدوري، وصنع 8 آخرين في أولى مواسمه في إيطاليا ، وكان هداف الفريق في جميع المسابقات .

ورفض رونالدو حضور حفل تسليم الكرة الذهبية مساء أمس الإثنين بالعاصمة الفرنسية باريس بعد ما جاء له الخبر أن الارجنتيني ليونيل قد حسم الجائزة لصالحه .

وحصل الأرجنتيني   ليونيل ميسي علي جائزة الكرة الذهبية السادسة في تاريخه ، بينما جاء فان دايك في المركز الثاني وخلفه كرستيانو رونالدو في المركز الثالث .

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