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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فان دايك يرد علي إتهامه بإهانة رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
تعرض المدافع الهولندي "فيرجيل فان دايك" للعديد من الإنتقادات القوية عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد سخريته من كرسيانو رونالدو في الحفل الخاص بجائزة الكرة الذهبية مساء أمس الإثنين .
ونشر فان دايك عبر صفحته في تويتر موجهًا حديثه للإعلامي بيرس مورجان :”مرحبًا بيرس، إذا لم تقفز على وسائل التواصل الاجتماعي مباشرةً وقمت بالاستماع إلى حواري بأكمله، فستعلم أنني كنت أمزح، أنا أحترم كريستيانو وميسي معًا”.
وكان فان دايك قد أجاب بسخرية مهينة عند سؤاله من أحد الصحفيين ؛ رونالدو غير موجود اليوم هل تخلصت من منافس ؟ حيث أجاب ؛ هل كان فعلا منافس ؟
وحصل الأرجنتيني علي جائزة الكرة الذهبية السادسة في تاريخه ، بينما جاء فان دايك في المركز الثاني وخلفه كرستيانو رونالدو في المركز الثالث .
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