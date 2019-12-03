نجم برشلونة ينفي رحيله عن النادي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

تعرض نجم وسط برشلونة الكرواتي "إيفان راكيتيتش" للإضطهاد من جانب مدربه بالفريق فالفيردي بعد مقرر الأخير جلوس اللاعب علي دكة البدلاء هذا الموسم بعد ماكان أساسيا في بقية المواسم السابقة .

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ويري راكيتيتش انه يمر بحالة استثنائية في مسيرته بالجلوس في مقاعد البدلاء حيث أنه قد رفض الرحيل عن النادي حيث يري أن هذا تحدي جديد في مسيرته الكروية ويجب أن يبذل قصاري جهده لأستعادة مكانه الأساسي في تشكيلة المدرب الإسباني ارنستو فالفيردي .

وقال راكيتيتش عبر حسابه الرسمي انه لايوجد بالنسبة له مكان أفضل من برشلونة ، فالبرسا حلم قد تحقق بالنسبة للنجم الكرواتي .

وأرتبط أسم راكيتيتش بالعديد من الاندية الإيطالية وعلي رأسهم إنتر ميلان والذي كان يرغب في ضم اللاعب في الإنتقالات الشتوية القادمة.