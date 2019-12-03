شكرا لقرائتكم إبراهيم أبو زيد يغيب عن الإسماعيلي فى مواجهة طنطا بالدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، إن إبراهيم أبواليزيد مدافع الفريق سيكون جاهزا عقب مواجهة طنطا. ويستضيف الدراويش منافسه الفريق الصاعد لدورى الأضواء الأربعاء القادم لحساب مؤجلات المرحلة الخامسة بالمسابقة. Advertisements وأكمل طبيب الفريق : "اللاعب فى مرحلة التجهيز بعد انتهاء برنامجه العلاجى والتأهيلى وسيكون جاهزا للمشاركة مع الفريق عقب اللقاء المذكور". وكان اللاعب قد تعرض للاصابة فى الخلفية والتى ابعدته عن صفوف الفريق خلال الفترة الماضية.

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