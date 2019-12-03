شكرا لقرائتكم تذكرتي تبدأ فتح حجز تذاكر الاهلي ضد الهلال السودانى بدوري ابطال افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتم اليوم فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الأهلي وفريق الهلال السودانى والتي تأتي في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا، من خلال موقع الحجز الالكترونى الخاص ببطاقة جمهور النادى الأهلى وموقع شركة تذكرتي . تقام مباراة الأهلي أمام الهلال السودانى يوم الجمعة المقبل على ملعب إستاد السلام . Advertisements وتبلغ القيمة المادية لتذكرة الدرجة الثالثة يسار 50 جنيها و75 للدرجة الثانيه و100 جنيه للدرجة الأولى يسار، و200 جنيه للمقصورة الجانبية و300 للمقصورة الرئيسية. وتقرر عدم استلام التذاكر دون وجود "فان اى دى" الخاص بالمشجع الذى يتم استخراجه من موقع تذكرتى.

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