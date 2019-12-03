شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يفتقد جهود على الفيل أمام دكرنس فى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب على الفيل لاعب طلائع الجيش عن مباراة فريقه المقبلة أمام دكرنس بدور الـ 32 لكأس مصر والمقرر لها السبت المقبل على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بداعى الايقاف بعد حصوله على الانذار الثالث فى مواجهة سموحة .

وخسر الطلائع من سموحة بهدفين مقابل هدف فى اللقاء المؤجل من الاسبوع الخامس للدوري .

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ومنح طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه راحة من مران اليوم عقب العودة من الاسكندرية على أن يستأنف الفريق تدريباته فى الواحدة ظهر غداً الاربعاء استعداداً لموقعة كأس مصر .

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات لم يحقق الفوز وتعادل فى 4 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه اربعة أهداف وتلقت شباكه 6 اهداف .