شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يفتقد جهود على الفيل أمام دكرنس فى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومنح طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه راحة من مران اليوم عقب العودة من الاسكندرية على أن يستأنف الفريق تدريباته فى الواحدة ظهر غداً الاربعاء استعداداً لموقعة كأس مصر .
ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات لم يحقق الفوز وتعادل فى 4 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه اربعة أهداف وتلقت شباكه 6 اهداف .
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