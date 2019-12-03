شكرا لقرائتكم الأهلي ضد بني سويف .. كيف علق وائل جمعة على المباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
#الأهلي يواجه بني سويف في بداية مشوار المنافسه على لقب كأس مصر.. يغيب العديد من الأساسيين عن اللقاء بهدف إراحتهم لمباراة #الهلال في دوري أبطال أفريقيا.. لكن كل اللاعبين نجوم وقادرين على تحقيق الفوز ان شاء الله
بالتوفيق للأهلي ???? pic.twitter.com/DldarWbnIN
— Wael Gomaa (@WaelGomaa) December 3, 2019
ويرغب النادي الأهلي في مصالحة جماهيره وتعويض الخسارة الإفريقية المفاجئة أمام النجم الساحلي بهدف نظيف، في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء الجمعة الماضي بملعب رادس، والتي حسمها النجم لصالحه بهدف نظيف
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