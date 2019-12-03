شكرا لقرائتكم الأهلي ضد بني سويف .. كيف علق وائل جمعة على المباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى وائل جمعة نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر السابق أن المارد الأحمر قادر على تجاوز عقبة بنى سويف فى كأس مصر حتى مع إراحة عدد كبير من اللاعبين وغيابهم عن المباراة .

وكتب وائل جمعة عبر تويتر : " الاهلي يواجه بني سويف في بداية مشوار المنافسه على لقب كأس مصر.. يغيب العديد من الأساسيين عن اللقاء بهدف إراحتهم لمباراة الهلال في دوري أبطال أفريقيا.. لكن كل اللاعبين نجوم وقادرين على تحقيق الفوز ان شاء الله ..بالتوفيق للأهلي"

#الأهلي يواجه بني سويف في بداية مشوار المنافسه على لقب كأس مصر.. يغيب العديد من الأساسيين عن اللقاء بهدف إراحتهم لمباراة #الهلال في دوري أبطال أفريقيا.. لكن كل اللاعبين نجوم وقادرين على تحقيق الفوز ان شاء الله

بالتوفيق للأهلي ???? pic.twitter.com/DldarWbnIN

Advertisements

— Wael Gomaa (@WaelGomaa) December 3, 2019

ويدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اختباراً محلياً جديداً، عندما يستضيف فريق بنى سويف مساء اليوم الثلاثاء، وبالتحديد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ستاد القاهرة الدولي، في المواجهة التي تأتى ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويرغب النادي الأهلي في مصالحة جماهيره وتعويض الخسارة الإفريقية المفاجئة أمام النجم الساحلي بهدف نظيف، في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء الجمعة الماضي بملعب رادس، والتي حسمها النجم لصالحه بهدف نظيف